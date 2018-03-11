Львовский блогер Илья Кенигштейн сравнил происходящее с эскалатором на главном железнодорожном вокзале Киева с волшебством из книг о Гарри Поттере. Эскалатор на киевском вокзале часто ремонтируется Фото: Сергій Лещенко / Facebook "Несмотря на смену топ-менеджера дороги, несмотря на критику толпы украинских инфлюенсеров, превративших этот эскалатор в мем, несмотря на усилия целого министра инфраструктуры и очередь связанных с этим скандалов, – эскалатор на главном киевском ЖД вокзале так и не починили. Не смогли. Механизм самодвижущихся ступенек оказался сильнее опытных технократов и крепких хозяйственников", – написал он.Блогер отмечает, что иногда механизм работает."Когда работает – неизвестно. Для одного очевидца – работает, для другого – нет. Ранним утром работает, поздним – нет. Ночью работает – днем нет. Или наоборот. ...Полный Хогвартс (школа волшебников из книги о Гарри Поттере. – )", – заявил он.Кенигштейн считает происходящее "сплошной манипуляцией сознанием"."Вроде эскалатор починили, а на самом деле нет. Вроде валютная либерализация случилась – а на самом деле нет. Вроде коррупционеров сажают – а на самом деле нет. Вроде снег убирают – а на самом деле нет. Вроде 144 реформы запустили – а на самом деле нет. Этот эскалатор и есть символ наших реформ. Символ власти, которая благодаря вот таким наперсточным манипуляциям умудрилась за 26 лет задвинуть нашу страну на обочину цивилизации, превратив Украину, с ее колоссальными ресурсами и человеческим потенциалом – в глухую провинцию, в которой плохо ремонтируют дороги, плохо убирают снег, годами не могут починить центральный эскалатор на главном вокзале, и водят народ за нос, рассказывая про реформы и инновации", – написал блогер. https://www.facebook.com/kenigshtein/posts/1585902198129555 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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