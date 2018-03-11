С 1 марта 2018 года в Польше действует запрет на торговлю по воскресеньям, согласно которому магазины будут работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 11 марта большинство магазинов в Польше закрыто Фото: EPA Согласно закону, магазины будут работать только в первое и последнее воскресенье месяца, следовательно 11 марта большинство маркетов закрыто.Нарушителей законодательства ожидает штраф от 1 тыс. до 100 тыс. польских злотых ($296–$29 600), а при постоянных нарушениях может быть наказание в виде ограничения свободы.В то же время запрет не распространяется на пекарни, кондитерские, автозаправочные станции, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, магазины сувениров, прессы, продажу билетов на общественный транспорт, почтовые отделения, аптеки, в том числе и ветеринарные.Небольшие магазины могут работать при условии, что за прилавком будут стоять их владельцы.Запрет не распространяется на торговлю онлайн.Следить за выполнением закона будут инспекторы труда. Поляков просят сообщать о нарушениях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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