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В Польше много магазинов закрыто из-за запрета на торговлю по воскресеньям
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11.03.2018 21:10
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С 1 марта 2018 года в Польше действует запрет на торговлю по
воскресеньям, согласно которому магазины будут работать только в
первое и последнее воскресенье месяца. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке 11 марта большинство магазинов в
Польше закрыто Фото: EPA Согласно закону, магазины будут работать
только в первое и последнее воскресенье месяца, следовательно 11
марта большинство маркетов закрыто.Нарушителей законодательства
ожидает штраф от 1 тыс. до 100 тыс. польских злотых ($296–$29 600),
а при постоянных нарушениях может быть наказание в виде ограничения
свободы.В то же время запрет не распространяется на пекарни,
кондитерские, автозаправочные станции, торговлю цветами, венками и
свечами на кладбищах, магазины сувениров, прессы, продажу билетов
на общественный транспорт, почтовые отделения, аптеки, в том числе
и ветеринарные.Небольшие магазины могут работать при условии, что
за прилавком будут стоять их владельцы.Запрет не распространяется
на торговлю онлайн.Следить за выполнением закона будут инспекторы
труда. Поляков просят сообщать о нарушениях.
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