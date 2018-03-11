Должность почетного председателя отменили

Как сообщает RFI, Ле Пен была единственным кандидатом, который претендовал на место руководителя партии.

Конгресс Национального фронта продолжается в Лилле под лозунгом "обновления". Однако по итогам выборов, в которых рядовые фронтистов могли проголосовать по почте, Марин Ле Пен поддержали почти 100% проголосовавших.

Во время конгресса также состоялось голосование об отмене должности почетного председателя. Этот символический пост занимал основатель партии и отец Марин Ле Пен 89-летний Жан-Мари Ле Пен, который 2015 был исключен из Нацфронта, но сохранил за собой этот статус. 79,77% партийцев проголосовали за предложение дирекции об отмене этого статуса.

Марин Ле Пен во главе партии с 2011 года, на этом посту она сменила своего отца, который был лидером Нацфронта 38 лет.

2017 Марин Ле Пен участвовала в президентских выборах и проиграла во втором туре Эммануэлю Макрона, получив 33,9% голосов избирателей.

Напомним, в декабре 2017 года Марин Ле Пен на конференции антииммиграционных партий в Праге заявила, что Евросоюз "теряет дыхание" и пришло время "разрушить его изнутри".