Большинство крымских татар намерены бойкотировать незаконные выборы президента России в оккупированном Крыму, отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чубаров: Сейчас российские оккупанты бросили все силы, чтобы обеспечить в оккупированном Крыму явку выше, чем в целом по России Фото: EPA "Сейчас российские оккупанты бросили все силы, чтобы обеспечить в оккупированном Крыму явку выше, чем в целом по России. Если, как известно, в РФ пытаются обеспечить формулу "70 на 70" (70% проголосовавших избирателей и 70% голосование за кандидатуру Путина), то в Крыму поставили задачу, чтобы выход соответствовал цифре, которую они рисовали во время так называемого референдума в 2014 году. Поэтому там и ФСБ "на ногах", – сказал Чубаров.По его словам, оккупанты работают с разными категориями населения полуострова."Вызывают духовных мусульманских лиц, с ними ведут беседы, некоторым прямо говорят, что если их прихожане не выйдут на выборы, то они просто потеряют должность. Мне звонили два имама из Крыма, которые об этом рассказали в подробностях. Работают в школах с учителями, в университетах с преподавателями... Предприниматели – очень уязвимая категория. Им прямо говорят, что сломают бизнес в случае, если не только они, но и их сотрудники не пойдут на выборы", – заявил глава Меджлиса.По его словам, оккупанты пытаются продемонстрировать, что крымчане сделали якобы осознанный выбор на незаконном референдуме в 2014 году."Поставили задачу обеспечить высокую явку всех, кто живет в Крыму, в том числе крымских татар. Они бьют сразу по двум аспектам: они хотят продемонстрировать миру, что, мол, у нас все поддерживают Россию, и что за четыре года крымские татары кардинально поменяли позицию, и если на так называемом референдуме их вообще не было, то теперь они пришли и голосуют на этих выборах", – рассказал Чубаров.Он отметил, что много людей на это голосование не придет."Большинство крымских татар вновь будет бойкотировать эти выборы, но они (оккупанты. – ) будут дорисовывать цифры. В этот раз они готовятся более серьезно. С утра будут показывать сюжеты, как придут люди в хорошем настроении, в национальных костюмах. Там будут показывать болгар, найдут каких-то немцев, а тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках. Но не будучи уверенными, что им хватит местных людей, они сейчас проводят мобилизацию рабочих эмигрантов на территории оккупированного Крыма, собирают людей такой, скажем, неславянской внешности. Их будут использовать, чтобы сказать, что это местные пришли на выборы", – заявил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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