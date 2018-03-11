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Глава Пентагона считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений с "самой собой"
11.03.2018 22:37
Выступление президента РФ Владимира Путина о новом российском оружии не меняет стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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