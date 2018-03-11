Проверки налоговиков охватили также 13,9% средних предпринимателей и 61,6% крупных

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в годовом отчете налоговой, сообщает Delo.ua.

Проверками налоговиков в прошлом году было охвачено 1% ФЛП (2,4 тыс. Из 243 тыс.), 1,3% малых предпринимателей (10,6 тыс. Из 829 тыс.), 13,9% средних предпринимателей (5, 1 тыс. из 37 тыс.) и 61,6% крупных (226 из 367).

"Внимание фискальных органов сосредоточено, в основном, на субъектах крупного и среднего бизнеса", - говорится в годовом отчете ДФС.

Напомним, в парламенте был зарегистрирован законопроект № 8089, которым предусмотрено полную отмену третьей группы для налогоплательщиков по упрощенной системе.