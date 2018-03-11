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По программе СБУ с 2015 года с временно оккупированного Донбасса вернулись 200 бывших членов незаконных вооруженных формирований – штаб АТО
11.03.2018 22:53
Из 200 человек, которые воспользовались программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", 125 были освобождены от уголовной ответственности, а девять – от отбывания наказания, сообщили в штабе антитеррористической операции. 200 членов НВФ вернулись на подкотрольную правительству Украины территорию Фото: EPA (архив) Программа начала действовать 18 августа 2015 года."Всего на сегодня программой воспользовалось 200 человек. Из них освобождено от уголовной ответственности судами 125, а от отбывания наказания – девять", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1883063955037735
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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