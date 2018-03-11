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|35 тысяч верующих УГКЦ провели крестный ход во Львове - ФОТО
|11.03.2018 22:53
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Городской голова, председатель Львовской ОГА и председатель Львовского облсовета также приняли участие в шествииВ Хрестопоклинну воскресенье, 11 марта, во Львове состоялась традиционная общегородская молитвенная крестный ход, символизирующий Крестный путь, который Иисус Христос прошел на Голгофу.
Фото: zaxid.net
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Началось шествие в 15:00 возле храма святого Архистратига Михаила на ул. Винниченко, 22 с общей молитвы.
Длительная крестный ход около четырех часов.
Десятки тысяч верующих прошли по центру города по маршруту: ул. Винниченко, - ул. Подавление - пл. Таможенная - пл. Соборная - пл. Галицкая - пл. Мицкевича - ул. Свободы (против движения) - ул. Академика Гнатюка - пл. Генерала Григоренко - ул. Ноябрьского Чина - пл. Святого Юра.
По информации "Украинских новостей" на улицы вышли около 35 тыс. верующих.
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Возглавил крестный ход господин Игорь (Возняк), архиерей и митрополит львовский УГКЦ. Городской председатель Львова Андрей Садовый, председатель Львовской ОГА Олег Синютка и председатель Львовского облсовета Александр Ганущин также приняли участие в крестном ходе.
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
На своем пути участники шествия были остановки, которые соответствуют станциям Крестного пути.
Завершилась походка на площади у Архикафедральном соборе святого Юра.
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Крестный путь - дорога, которую Иисус Христос прошел на Голгофу. В Католической церкви она материально символизируется в виде 14 образов того ходу.
Крестопоклонная воскресенье - воскресенье Великого поста, когда верующие по-особому почитать Господа крест.
Напомним, во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось многочисленное исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь.