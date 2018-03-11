Они ворвались в дом местной жительницы и пытались "провести обыск"

В отделе коммуникации полиции Ровенской области рассказали, что в девять часов в полицию позвонила 51-летняя жительница села Остров. В ее квартиру ворвались пятеро неизвестных мужчин и проводили "следственные действия".

На месте происшествия группа реагирования патрульной полиции обнаружила автомобиль "Mercedes-Benz Vito". В микроавтобусе сидели двое мужчин 43-х и 41-го годов и 17-летний парень. Двое из них - жители Волынской области, один - костопильчанин.

Еще двое мужчин, которые находились близко автомобиля, во время разговора бросились убегать в лес.

За несколько часов одного беглеца удалось поймать в селе Пляшевая, когда тот ждал маршрутку в Ровно. Им оказался 50-летний житель Ровенского района.

"В ходе осмотра помещения женщины и прилегающей территории, полицейские обнаружили разорванное удостоверение работника одного из правоохранительных органов. Документ имел явные признаки подделки. Следователи изъяли и отправили его на экспертизу. Потерпевшая пояснила, что мужчины ворвались в ее дом, представились работниками специализированного правоохранительного органа и начали проводить обыск. Тогда она начала бить тревогу, ведь никогда не имела проблем с законом", - рассказали в полиции.

В микроавтобусе полицейские обнаружили электрические инструменты, ломы, лопаты и наручники.

В полиции по данному факту открыли сразу несколько уголовных производств.

"По факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица начато досудебное расследование по части 2 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. По факту незаконного проникновения в жилище лица, предусматривающая часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят проверку действий этих лиц, а также устанавливают всех участников происшествия", - подытожили правоохранители.

Напомним, 10 марта около часа в Ровно прогремел взрыв. По предварительной информации, в жилой дом неизвестный бросил гранату. В доме живет семья с маленьким ребенком.