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|На Ровенщине задержали псевдоправоохоронцив с ломами, лопатами и наручниками
|11.03.2018 23:01
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Они ворвались в дом местной жительницы и пытались "провести обыск"В Ровенской области 10 марта полиция задержала несколько человек, которые выдавали себя за милиционеров.
Фото: gettyimages.com
В отделе коммуникации полиции Ровенской области рассказали, что в девять часов в полицию позвонила 51-летняя жительница села Остров. В ее квартиру ворвались пятеро неизвестных мужчин и проводили "следственные действия".
На месте происшествия группа реагирования патрульной полиции обнаружила автомобиль "Mercedes-Benz Vito". В микроавтобусе сидели двое мужчин 43-х и 41-го годов и 17-летний парень. Двое из них - жители Волынской области, один - костопильчанин.
Еще двое мужчин, которые находились близко автомобиля, во время разговора бросились убегать в лес.
За несколько часов одного беглеца удалось поймать в селе Пляшевая, когда тот ждал маршрутку в Ровно. Им оказался 50-летний житель Ровенского района.
"В ходе осмотра помещения женщины и прилегающей территории, полицейские обнаружили разорванное удостоверение работника одного из правоохранительных органов. Документ имел явные признаки подделки. Следователи изъяли и отправили его на экспертизу. Потерпевшая пояснила, что мужчины ворвались в ее дом, представились работниками специализированного правоохранительного органа и начали проводить обыск. Тогда она начала бить тревогу, ведь никогда не имела проблем с законом", - рассказали в полиции.
В микроавтобусе полицейские обнаружили электрические инструменты, ломы, лопаты и наручники.
В полиции по данному факту открыли сразу несколько уголовных производств.
"По факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица начато досудебное расследование по части 2 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. По факту незаконного проникновения в жилище лица, предусматривающая часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят проверку действий этих лиц, а также устанавливают всех участников происшествия", - подытожили правоохранители.
Напомним, 10 марта около часа в Ровно прогремел взрыв. По предварительной информации, в жилой дом неизвестный бросил гранату. В доме живет семья с маленьким ребенком.
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