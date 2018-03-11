Компания SpaceX опубликовала на YouTube ролик о запуске сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с электромобилем Tesla Roadster, который состоялся 6 февраля. "Жизнь не может состоять только из постоянных решений проблем. Должны быть вещи, благодаря которым вы просыпаетесь утром с радостью от осознания себя частью человечества. Именно следовательно мы сделали это. Мы сделали это для вас", – написал основатель компании Илон Маск в Twitter. Ролик состоит из кадров сборки ракеты, подготовки к запуску, падения ускорителя, реакции зрителей и летящего в Tesla манекена по имени Стартмен. В видео играет песня Дэвида Боуи Life on Mars. | Falcon Heavy 6 февраля Фото: EPA 6 февраля 2018 года с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, которая была разработана для лунной и марсианской миссий и способна нести до 63,8 тонны груза. В качестве полезной нагрузки использовали электромобиль Tesla.видео Видео: SpaceX / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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