"Мы сделали это для вас". SpaceX опубликовала ролик о запуске Falcon Heavy. Видео
11.03.2018 23:31
Компания SpaceX опубликовала на YouTube ролик о запуске
сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с электромобилем Tesla Roadster,
который состоялся 6 февраля. "Жизнь не может состоять только из
постоянных решений проблем. Должны быть вещи, благодаря которым вы
просыпаетесь утром с радостью от осознания себя частью
человечества. Именно следовательно мы сделали это. Мы сделали это
для вас", – написал основатель компании Илон Маск в Twitter. Ролик
состоит из кадров сборки ракеты, подготовки к запуску, падения
ускорителя, реакции зрителей и летящего в Tesla манекена по имени
Стартмен. В видео играет песня Дэвида Боуи Life on Mars. |
Falcon Heavy 6 февраля Фото: EPA 6 февраля 2018 года
с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате
Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon
Heavy, которая была разработана для лунной и марсианской
миссий и способна нести до 63,8 тонны груза. В качестве
полезной нагрузки использовали электромобиль Tesla.видео
Видео:
SpaceX / YouTube