Военных обвиняют в избиении человека в поселке Новая Збурьевка

В полицию обратилась его мать, она рассказала, что в ночь на 9 марта ее сын был избит возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка Голопристанского района. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения. Сейчас отрабатывается версия о возможной причастности к этому уголовного преступления военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка.

В Facebook есть видео, на котором видно, как, по словам автора сообщения, "толпа военных напал на людей, стоявших у магазина и жестоко избил их".

Пресс-центр командования Военно-морских сил Украины подтвердил, что между военными и гражданскими в селе Новая Збурьевка существует конфликт.

"Гражданские лица была спровоцирована драка с военнослужащими. Так, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебным инструкциям, они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины. Стоит отметь ити, что все указанные военнослужащие были трезвы. Сейчас зафиксировано телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка и командования ВМС ВСУ проводят служебные проверки. Военные обещают, что виновные будут привлечены к ответственности.

По словам местных жителей, описали свою версию произошедшего в письме местному изданию "Херсон онлайн", такие случаи не единичны. "Военные устраивают перестрелки, все время провоцируют конфликты, разве это допустимо? .. Летом ситуация была, погибла семья, потому что военный ехал без документов на сломанном танке, виновных не наказали!", - говорится в нем.

Напомним, Хмельницкая городская власть приняла решение в отношении водителя маршрутного такси №38, который отказал в льготном проезде вдове погибшего в Донбассе разведчика Нацгвардии Александра Бойко Светлане. Водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто за счет перевозчика.