Офицер заверил, что все командование состава живет на полигоне в одинаковых условиях с военнослужащими

"Ад на земле, не могут привести в нормальное состояние уже 5-й год войны. Сепар так к своему мяса не относятся, как у нас. Когда в следующий раз генералы будут спрашивать, почему не хотят оставаться на договор, просто пусть представят себе хотя одни сутки там прожить", -написала 9 марта военнослужащий Юлия Матвиенко в Facebook, прикрепив к сообщению фотографии затопленных палаток.

Фото: Yulia Matvienko

Военные отреагировали, обвинив в сложившейся ситуации погоду.

"В последнее время выпало две месячные нормы осадков, следствием которых стало ухудшение бытовых условий в палаточном городке и другие неудобства, [они] оперативно решены в кратчайшие сроки, восстановлено функционирование дренажной системы и продолжается поддержания в надлежащем состоянии другой инфраструктуры лагеря", - отмечается в сообщении оперативного командования "Юг".

11 марта появились заявления двух бригад, личный состав которых находится на полигоне.

Заместитель командира 92-й ОМБр подполковник Максим Марченко сообщил, что подготовка полигона к приему военных началась 18 февраля.

"Однако, учитывая локальный климат и высокий показатель осадков - факторы, на которые мы не можем повлиять, - вопрос погодных условий, то есть превышение уровня грязи и воды в палаточном городке, не может быть устранено так быстро. Сейчас мы активно применяем все силы, чтобы улучшить условия проживания для наших военнослужащих: работает инженерная техника, с помощью которой мы пытаемся минимизировать уровень грязи в палаточном городке настолько, насколько это возможно", - заявил он.

Офицер заверил, что все командование состава живет на полигоне в одинаковых условиях с военнослужащими.

Фото: facebook.com/92OMBr

В Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады сообщается, что "условия действительно тяжелые, но не критичны". Военные сделали дорожки для прохода из щебня, душевые. Кормят на полигоне нормально, запас дров есть, в каждой палатке есть буржуйки.

Фото: facebook.com / 56 ОМПБр

Советник президента Украины Юрий Бирюков год назад сообщил, что на "Широком Лане" началось строительство бригадного лагеря на объект выделено 370 млн грн. Он утверждал, что объект должен быть построен к концу 2017 года.

Сегодня он тоже прокомментировал ситуацию на "ШирЛани", заявив, что должно во всем резкое потепление.

"Через четверо суток температура переходит с -10 до +5, все цифры по Цельсию. Что происходит с тем снегом, которого много? Накладываем это на грунтовую карту - там 15 сантиметров чернозема, а под ним сразу идет глина", - написал он.

"История с Широким Ланом простая и очевидная. Ее так активно и бодро разгоняют по одной причине - мы там действительно строим роскошный стационарный лагерь. Не так быстро, как хотелось - хотели до конца года, но наложились сотня объективных причин и срок сдачи только комплекса планируется около августа этого года", - заявил Бирюков.