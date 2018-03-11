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В Херсонской области произошла драка между военными и гражданскими, есть пострадавшие
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11.03.2018 23:47
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Несколько гражданских, которые вели себя агрессивно по отношению к
бойцам, охраняющим военный объект возле села Новая Збурьевка
Херсонской области, были задержаны после пересечения ими
охраняемого периметра. В драке участвовали представители ВМС Фото:
ВМС ЗС України / Facebook (архив) По информации ВМС, драку
спровоцировало избиение несколькими гражданскими лицами одного из
военнослужащих."После чего, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле BMW к военному
объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и
вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением
охранного периметра, согласно служебным инструкциям они были
задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции
Украины", – информируют в прес-службе военного
ведомства.Отмечается, что телесные повреждения получили и военные,
и гражданские.В ВМС подчеркнули, что их бойцы были трезвы.По факту
происшествия проводится служебная проверка.Какой именно объект
охраняли пострадавшие военнослужащие, не уточняется. Новая
Збурьевка находится рядом с Тендровским заливом Черного моря.В
соцсетях пишут, что случай произошел в ночь с 8 на 9 марта. На
видео, которое опубликовал в Facebook пользователь Вера Годына,
военные якобы побили местных жителей возле магазина.
https://www.facebook.com/vera.bilenko/videos/200313380554056/
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