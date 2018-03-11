Несколько гражданских, которые вели себя агрессивно по отношению к бойцам, охраняющим военный объект возле села Новая Збурьевка Херсонской области, были задержаны после пересечения ими охраняемого периметра. В драке участвовали представители ВМС Фото: ВМС ЗС України / Facebook (архив) По информации ВМС, драку спровоцировало избиение несколькими гражданскими лицами одного из военнослужащих."После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебным инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", – информируют в прес-службе военного ведомства.Отмечается, что телесные повреждения получили и военные, и гражданские.В ВМС подчеркнули, что их бойцы были трезвы.По факту происшествия проводится служебная проверка.Какой именно объект охраняли пострадавшие военнослужащие, не уточняется. Новая Збурьевка находится рядом с Тендровским заливом Черного моря.В соцсетях пишут, что случай произошел в ночь с 8 на 9 марта. На видео, которое опубликовал в Facebook пользователь Вера Годына, военные якобы побили местных жителей возле магазина. https://www.facebook.com/vera.bilenko/videos/200313380554056/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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