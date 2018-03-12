15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную
независимость, отметил председатель Закарпатской
облгосадминистрации Геннадий Москаль. Вчера 23.41 | комментариев:
Москаль сделал 15 марта на Закарпатье выходным Фото: Hennadii
Moskal / Facebook Согласно распоряжению, рабочий день с 15 марта
рекомендуется перенести на одну из суббот апреля, когда в области
будет проводиться весенняя толока."15 марта 1939 Сейм Карпатской
Украины провозгласил государственную независимость и принял
конституцию, в которой определил государственным языком украинский,
государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом –
изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а
гимном – "Ще не вмерла Укра]на".15 марта 1939 года –
одна из самых дат в истории Закарпатья, следовательно в наше время
этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", – заявил
Москаль.
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