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|Бойкота не будет: сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Россию
|12.03.2018 00:12
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К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга АбрамоваСборная Украины по биатлону будет участвовать в заключительном этапе Кубка мира в российской Тюмени.
Фото: tsn.ua
Об этом сообщает Isport со ссылкой на комментатора телеканала "UA: Первый" Андрея Столярчук, который отметил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.
К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.
Ранее команда США решила бойкотировать этап Кубка мира в России. Также о таком решении заявили в Чехии.
В то же время руководитель норвежской сборной Йоханнес Бё эту акцию не поддержал и заявил, что готов ехать в Тюмень.
В декабре прошлого года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила канадская сборная. Биатлонисты заявили, что не доверяют российской антидопинговой системе.
Напомним, сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти.
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