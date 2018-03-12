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Бойкота не будет: сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Россию
12.03.2018 00:12
Бойкота не будет: сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Россию
К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова
Сборная Украины по биатлону будет участвовать в заключительном этапе Кубка мира в российской Тюмени.
Бойкота не будет: сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Россию Фото: tsn.ua
Об этом сообщает Isport со ссылкой на комментатора телеканала "UA: Первый" Андрея Столярчук, который отметил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.
 
К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.
 
Ранее команда США решила бойкотировать этап Кубка мира в России. Также о таком решении заявили в Чехии.
 
В то же время руководитель норвежской сборной Йоханнес Бё эту акцию не поддержал и заявил, что готов ехать в Тюмень.
 
В декабре прошлого года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила канадская сборная. Биатлонисты заявили, что не доверяют российской антидопинговой системе.
 
Напомним, сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти.
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