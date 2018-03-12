Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сравнил презентовавшего новое вооружение президента РФ Владимира Путина с обезьяной с гранатой. Экс-министр считает, что Путина (на фото) не боятся Фото: ЕРА "У меня осталось такое впечатление: он пугает, а его не боятся. Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами – обезьяна с гранатой. Еще мне вспомнились последние съезды ЦК КПСС – позднего Леонида Брежнева, который размахивал ядерной дубиной и грозился поставить всех на место. На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор", – заявил дипломат.По его мнению, гонку вооружений РФ не выдержит."Если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10 лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то будет говорить, что "самой большой катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации", – отметил Огрызко.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.Путин при этом заявлял, что российские ракеты смогут преодолеть американскую систему противоракетной обороны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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