"Схемы": Австрийская фирма Bollwerk, связанная с Мартыненко, и дальше получает милионные государственные контракты в Украине. Видео
12.03.2018 00:27
Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая
компания" в 2017 году заключало контракты на поставку титановой
продукции с австрийской фирмой-посредником Bollwerk, которая
связана с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко. Об этом
говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект
"Радіо Свобода" и телеканала "UA: Перший"). Журналисты отмечают,
что сотрудничество продолжилось, несмотря на то что в этот период
уже шло расследование Национального антикоррупционного бюро
относительно убытков, нанесенных государству должностными лицами
госпредприятия в результате сбыта продукции через эту фирму по
заниженным ценам. По данным "Схем", общая сумма новых контрактов,
заключенных с Bollwerk за 2017 год, – более $53 млн. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.59 |
комментариев: В "Схемах" заявили, что связанная с Мартыненко фирма
продолжает получать государственные контракты Фото:
radiosvoboda.org 27 января 2017 года детективы НАБУ разоблачили
коррупционную схему в "Объединенной горно-химической компании",
которая нанесла убыток госпредприятию на сумму свыше 300 млн грн.
По данному факту был задержан и.о. председателя правления
компании, который, по данным бюро, может быть причастен к
преступлению. "Схемы" отмечают, что в этом уголовном производстве
фигурирует фирма Bollwerk.22 апреля 2017 года Соломенский райсуд
Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного
поручительства. За него вступились 18 политиков.Экс-нардепа обязали
сообщать об изменении места жительства, являться на вызовы для
проведения следственных действий и воздерживаться от общения с
рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения, а также
сдать паспорта для выезда за границу. Последнее
обязательство отменили 6 декабря 2017 года.9 января 2018
года НАБУ завершило расследование в деле Мартыненко, ему
открыли доступ к материалам уголовного производства.Экс-нардепу
инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация завладения организованной
группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом
своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном
размере) Уголовного кодекса (УК) Украины; ч. 1 ст. 255 (создание
преступной организации с целью совершения отдельно тяжких
преступлений, руководство такой организацией, участие в ней и в
преступлениях, совершаемых такой организацией) УК; ч. 3 ст.
27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (организация завладения преступной
организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом
своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном
размере) УК и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209
(организация легализации (отмывания) преступной организацией
доходов, полученных преступным путем, совершенной в отдельно
крупном размере) УК.По словам главы Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, бывшему
нардепу грозит до 12 лет лишения свободы.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube