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|От удара молнии в церкви в Руанде погибли 16 человек, ранены 140
|12.03.2018 00:28
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Две недели назад в Руанде закрыли более 700 церквей из несоответствия строительным нормам, в частности, отсутствие громоотводовВ Руанде от удара молнии в церкви Адвентистов седьмого дня погибли не менее 16 человек, еще 140 человек пострадали.
Фото: afp.com
Как сообщает ABC News, 17 травмированных до сих пор в больнице.
Похожий случай произошел в пятницу, когда молния поразила группу из 18 студентов, один из них погиб.
Как информирует BBC, случай с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде закрыли более 700 церквей из несоответствия строительным нормам и требованиям по уровню шума. В некоторых закрытых церквях не было громоотводов.
Напомним, в амстердамском аэропорту Скипхол в Boeing 777-300 авиакомпании KLM во время взлета ударила молния.
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