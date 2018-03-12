Две недели назад в Руанде закрыли более 700 церквей из несоответствия строительным нормам, в частности, отсутствие громоотводов

Как сообщает ABC News, 17 травмированных до сих пор в больнице.

Похожий случай произошел в пятницу, когда молния поразила группу из 18 студентов, один из них погиб.

Как информирует BBC, случай с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде закрыли более 700 церквей из несоответствия строительным нормам и требованиям по уровню шума. В некоторых закрытых церквях не было громоотводов.

Напомним, в амстердамском аэропорту Скипхол в Boeing 777-300 авиакомпании KLM во время взлета ударила молния.