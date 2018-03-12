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|Главы парламентов пяти стран Европы подписали письмо об опасности "Северного потока-2"
|12.03.2018 00:36
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В письме утверждается, что несмотря на презентацию "Северного потока-2" как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом РоссииРуководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.
Фото: gettyimages.com
Как сообщает "Польское радио", в письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится, что "Северный поток-2" направлен на энергетическое зависимость государств Европейского Союза от России.
"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен", - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинський.
"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - подчеркнул он.
В письме, кроме того, говорится, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию "Северного потока-2" как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.
Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток-2" будет происходить согласно правилам ЕС.
США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2".
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна поддерживает построение газопровода "Северный-поток-2".
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