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"Я поддерживаю президента". Украинские блогеры встречались с Порошенко
12.03.2018 01:07
На встрече украинских блогеров с президентом страны Петром Порошенко были разные вопросы, в том числе "жесткие", отметил организатор мероприятия, помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке между участников встречи с Порошенко был Олешко (справа) Фото: Miroslav Oleshko / Facebook "Два часа мы говорили... О стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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