Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

В память об умершем футболисте "Сампдории" остановили матч. Видео
12.03.2018 01:22
11 марта в итальянской Флоренции был остановлен на 13-й минуте футбольный матч серии А между местной "Фиорентиной" и командой "Беневенто". Видео эпизода опубликован на YouTube-канале пользователя MusicMatch. В память об умершем 4 марта капитане "Фиорентины" Давиде Астори болельщики изобразили на трибунах стадиона надпись "Давиде 13". После короткой паузы поединок продолжился. Итоговый счет – 1:0 в пользу "Фиорентины".   | Матч останавливали на 13 минуте Фото: ЕРА видео Видео: MusicMatch / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить