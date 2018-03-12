Источники "Известий" утверждают, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Пхеньяне потому, что инициатором переговоров был глава Северной Кореи, который, к тому же, почти никуда из страны не выезжает. Ким Чен Ын почти никуда не выезжает из КНДР Фото: ЕРА В пользу столицы Северной Кореи говорят два факта: во-первых, инициатором встречи был руководитель КНДР; во-вторых, "в прошлом руководство КНДР не отдельно стремилось выезжать из страны куда-то, кроме Китая и России".Альтернативным вариантом для встречи, по данным источников, может стать территория Южной Кореи или демилитаризованная зона на границе корейских государств.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кндр ким чен сша южной Теги: мир