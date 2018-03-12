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Трамп и Ким Чен Ын могут встретится в Пхеньяне – СМИ
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12.03.2018 02:57
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Источники "Известий" утверждают, что встреча президента США
Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в
Пхеньяне потому, что инициатором переговоров был глава Северной
Кореи, который, к тому же, почти никуда из страны не выезжает. Ким
Чен Ын почти никуда не выезжает из КНДР Фото: ЕРА В пользу столицы
Северной Кореи говорят два факта: во-первых, инициатором встречи
был руководитель КНДР; во-вторых, "в прошлом руководство КНДР не
отдельно стремилось выезжать из страны куда-то, кроме Китая и
России".Альтернативным вариантом для встречи, по данным источников,
может стать территория Южной Кореи или демилитаризованная зона на
границе корейских государств.5–7 марта 2018 года делегация Южной
Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен
Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной
Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо
от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По
словам представителя Сеула, американский руководитель согласился
провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9
марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке
встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что
встреча президента США и лидера КНДР состоится только после
выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа,
в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до
переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции
против КНДР.Трамп называл Ким Чен
Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а
руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего
американского старичка". Глава Белого дома несколько
раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной
Кореи при "правильных обстоятельствах".
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