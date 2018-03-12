Украинец Игорь Рептюх принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Он стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Еще один украинец — Сергей Романюк — занял седьмое место в этой дисциплине.

Первую золотую медаль для Украины завоевал Виталий Лукьяненко, который занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров между спортсменов с нарушением слуха. Второе "золото" принес Максим Яровой — он одержал победу в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя.

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