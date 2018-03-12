Для того, чтобы лучше понять подоплеку задержания Рубана, подозреваемого в покушении на жизнь Порошенко и прочих деятелей нынешнего режима, тем, кто никогда не сталкивался с подобными «спецоперациями», нужно знать, что на оперативном сленге означает словосочетание «бабушкино варенье».

«Бабушкино варенье» — это провокация незаконного оборота наркотиков с целью последующего изобличения «виновного», как правило, для искусственного улучшения количественных показателей в отчетности.

Опер или его агент (для большей правдоподобности — какая-нибудь старушка), на вокзале просит ничего не подозревающего человека, который едет, к примеру, из Киева в Москву, перевезти через границу и передать внучке-студентке банку варенья (отсюда и название).

Мол, внучка сама приедет на вокзал и заберет варенье, которое любящая бабушка для нее приготовила. Для пущей убедительности банка открывается и варенье даже дают попробовать сомневающейся жертве... О том, что на дне банки находится целлофановый пакетик с наркотиком, понятное дело, никто не рассказывает...

Как правило, жертва из жалости или за деньги соглашается и через несколько часов ее задерживают при пересечении границы.

А дальше из СМИ страна узнает, что «при проведении операции по пресечению деятельности международной организованной преступной группы, поставлявшей наркотики из Азии в ЕС, был задержан наркокурьер с крупной партией товара».

В статистический отчет вносятся данные о раскрытии тяжких преступлений: от контрабанды наркотиков до участия в организованной преступной группе и создания этой самой группы. «Героям» — ордена, медали, звания, а несчастному «наркокурьеру» — тюрьма или работа на оперативников в качестве агента-осведомителя.

В следующий раз такой агент сам будет передавать очередной жертве на вокзале «бабушкино варенье». Мне приходилось привлекать к уголовной ответственности таких вот «героев»-оперативников.

В истории с задержанием Рубана «герои» отчитаются раскрытием предотвращенных террористических актов, убийств депутатов и «тысяч», как выразился Грицак, украинцев, незаконного хранения оружия, его сбытом... Ну и, понятное дело, предотвращенным убийством Порошенко и разоблачением новых участников преступной организации Януковича, которой, естественно, из Кремля управляет Путин...

Грицак и Луценко с экранов телевизоров уже поспешили объявить о разоблачении украинских террористов и их московских кураторов. Правда, до сих пор никто из них так и не объяснил:

1. Почему за 4 года войны ни Захарченко, ни Плотницкий, которые, как утверждает украинская власть, работают на Кремль, никогда раньше даже не пытались организовывать теракты в Киеве?

2. Почему диверсанты ФСБ, ГРУ, ССО России, которые по утверждению украинской власти, воюют в Украине, за 4 года так и не попытались ликвидировать ни Порошенко, ни Турчинова, ни прочих «военачальников»?

3. Почему для осуществления терактов в Киеве Кремль выбрал такого мало пригодного для этой цели исполнителя, как Рубан, зачем поручил купить оружие в ДНР и везти его в Киев, если есть более безопасные маршруты из России?

4. Почему Рубан, который, с его же слов, ранее 140 раз незаконно переходил линию разграничения вне официальных пунктов пропуска, в это раз вдруг решил проехать именно через официальный КПП, зная, что машина обязательно будет досмотрена?

5. Как и когда СБУ смогла оборудовать скрытыми видеокамерами грузовик, в который, как утверждает Грицак, грузилось оружие для Рубана?

Без ответов на эти вопросы вся эта «великая операция» по задержанию террориста Рубана выглядит как «бабушкино варенье»: агент СБУ попросил Рубана перевезти машину с мебелью через КПП. Или попросил перевести оружие в мебели.

Допустим, за деньги. И передать его за пунктом пропуска такой себе «внучке». Безопасность досмотра на КПП агент брал на себя. После того, как Рубан согласился, агент оборудовал скрытыми видеокамерами машину, под видео загрузил ее оружием и передал Рубану. На КПП сбушники оформили задержание, а из СМИ страна узнала о подвиге героев...

«Выявление» преступлений через подобные провокации часто используют американцы. Например, агенты по борьбе с наркотиками арестовали в Либерии русского летчика Ярошенко за, внимание (!), обещание вывезти в США крупную партию наркотиков.

Ни наркотиков, ни самолета, ни перелета, ничего этого не было. Только обещание, данное агенту, который сам же и уговорил Ярошенко на сделку!

Но в США совсем другая законодательная база и система доказывания, там такая провокация была признана допустимой и летчик получил 20 лет тюрьмы за «преступный сговор».

У нас же за подобные «штучки» в тюрьму может отправиться не Рубан, а опер-провокатор из СБУ.

Что дальше?

Дальше Рубану предложат ставшую уже традиционной в постмайданной Украине грязную сделку со следствием, по которой ГПУ исключит из обвинений подготовку теракта взамен на нужные показания об «организаторах и заказчиках».

Кого назначат организаторами и заказчиками понятно — политических оппонентов власти и всех, кто может помешать Порошенко избраться на второй срок.

Надежде Савченко и Юлии Тимошенко нужно приготовиться.

Без них точно не обойдется...

Ренат Кузьмин

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