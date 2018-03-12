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Украина завоевала третье золото на Парадимпиаде
12.03.2018 07:45
12 марта сборная Украины завоевала золото, серебро и бронзу Паралимпийских игр в Пхенчахне. Рептюх завоевал золото Фото: ЕРА Рептюх выиграл лыжную гонку на 20 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Оксана Шишкова завоевала серебро в лыжных гонках на 15 км между спортсменов с нарушением зрения.Людмила Ляшенко была третьей в лыжной гонке между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Всего в копилке сборной Украины девять наград: три золота, два серебра, четыре бронзы. В медальной зачете Украина занимает третью позицию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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