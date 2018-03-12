В письме королева Великобритании Елизавета II поблагодарила 10-летнего Савелия Васильева за интерес к монаршей семье и английской культуре. 10-летний ученик получил письмо из Букингемского дворца Фото: Denys Vasyliev / Facebook "Сегодня мой сын Савелий получил личное письмо-ответ от Ее Величества Елизаветы II... За свою жизнь я получал разные письма... но королевских не получал! Очень рад за Савелия, ведь по легенде человек, получивший личное письмо от королевы, будет благословлен до третьего колена", – отметил Васильев. https://www.facebook.com/denys.vasyliev/posts/1676977655720542 Савелий Васильев рассказал "Укринформу", что давно интересовался Соединенным Королевством."Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить ее жизнь. И однажды принял решение Он добавил, что вскоре получил от королевы официальный ответ, подготовленный по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннок. В письме королева поблагодарила мальчика за интерес к королевской семье и английской культуре. Васильев рассказал, что письмо было отпечатано на бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, обращение и подпись сделаны от руки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки васильев что получил школьник елизаветы Теги: мир