Сводка Новостей
- Дерипаска заявил, что в США "теневое правительство" манипулирует "русской темой"
- Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Пхеньяне – СМИ
- Украина предложила Австралии построить космодром - СМИ
- В Нью-Йорке при крушении вертолета погибло не менее двух человек
- На Донбассе погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения – штаб АТО
|На Донбассе погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения – штаб АТО
|12.03.2018 08:33
|
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1884084838268980
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последний раз режим прекращения огня на Донбассе пытались ввести с 5 марта 2018 года.
Поделитесь статьей с друзьями