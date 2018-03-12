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|В Нью-Йорке при крушении вертолета погибло не менее двух человек
|12.03.2018 08:41
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@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69— JJ Magers (@JJmagers) 11 марта 2018 г.
Судя по ролику, видимых проблем у летательного аппарата не было. Он двигался вперед, опускаясь в воду.Пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс проинформировал, что есть жертвы."По крайней мере один оставшийся в живых, по крайней мере двое погибших. Водолазы все еще в воде", – отметил он.
The Mayor was just briefed by the police and fire commissioners. At least one survivor, at least two fatalities. Divers are still in the water.— Eric Phillips (@EricFPhillips) 12 марта 2018 г.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что авиакатастрофа произошла с вертолетом Eurocopter AS350. Проводится расследование.
A Eurocopter AS350 went down in the East River near Roosevelt Island in #NYC at 7pm today. The helicopter reportedly is inverted in the water. Local authorities will confirm the number of people on board, their names and conditions. The #FAA is investigating.— The FAA (@FAANews) 11 марта 2018 г.
Eurocopter AS350 – многоцелевой шестиместный вертолет производства Франции.
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