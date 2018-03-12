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Украина предложила Австралии построить космодром - СМИ
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12.03.2018 08:49
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По плану Государственного космического агентства Украины
строительство космодрома могло бы финансироваться за счет частных
инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии, пишет
The West Australian Украина предложила Австралии запускать с ее
территории ракеты, пишут СМИ Фото: ЕРА (архив) Впервые предложение
поступило в 2016 году. По данным издания, если власти Австралии его
примут, то спустя пять лет первые ракеты могут взлететь к орбите с
нового космодрома.По словам посла Украины в Австралии Николая
Кулинича, предложение украинского правительства вполне реалистично.
Он отметил, что Киев предлагает своих людей и экспертные знания,
Австралии взамен нужна земля.The West Australian пишет, что ГКАУ
нужно для постройки космодрома 5–7 тыс. км² земли в аренду.
Агентству понадобится поддержка федеральных и государственного
правительств Австралии для исследования земель, получения
разрешений экологических служб и прочих. Предположительно, это
обойдется в $500 тысяч и займет около двух лет.По плану ГКАУ,
строительство космодрома могло бы финансироваться за счет частных
инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии.Пусковая
площадка могла бы стать основной в Азии и
обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров
Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия,
пишет газета.Сенатор из Западной Австралии Линда Рейнолдс отметила,
что предложение Украины в случае его реализации открывает
великолепные возможности" для региона, который идеально подходит
для осуществления экваториальных запусков.
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