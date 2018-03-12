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Дерипаска заявил, что в США "теневое правительство" манипулирует "русской темой"
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12.03.2018 09:05
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Российский миллиардер Олег Дерипаска написал в статье для The Daily
Caller , что "русской темой" в американской политике управляет
небольшая группа людей, которая манипулирует общественным
сознанием. По его словам, это похоже на сюжет фильма "Хвост виляет
собакой". Дерипаска: Постоянно меняющаяся "русская тема" в
американской политике является сегодняшним сценарием "Хвост виляет
собакой" Фото: EPA В статье Дерипаска пишет о том, что
современная американская политика напоминает фильм Барри Левинсона
"Хвост виляет собакой", в котором политтехнологи выдумали
несуществующий военный конфликт ради победы на выборах
президента США.Сейчас таким вымышленным сценарием, по мнению
Дерипаски, является обсуждение возможного вмешательства России
в американские выборы и внутреннюю политику.Авторами
"русской темы" Дерипаска называет "теневое правительство" –
группу элит, которая пытается повлиять на администрацию
президента США Дональда Трампа."Постоянно меняющаяся "русская тема"
в американской политике является сегодняшним сценарием "Хвост
виляет собакой". Технологии и уничтожение журналистики,
основанной на фактах, позволили удивительно малому количеству
людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения. Их
мотивация переходить от неудобной реальности к их желаемой
реальности – это энергетические и военно-промышленные
коммерческие интересы", – пишет Дерипаска.Себя российский
миллиардер считает одной из жертв "теневого правительства"
из-за обвинений в связях с Трампом.По словам Дерипаски,
он лично знаком с этой группой, при этом в состав "теневых игроков"
входит прежний помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. "Они
препятствуют международным совместным усилия по наиболее насущным и
актуальным вопросам, таким как глобальное здравоохранение,
изменение климата и будущее энергетики… Но нам нужно остановить
этот старый фильм", – пишет Дерипаска.8 февраля Фонд
борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального
опубликовал расследование, в котором утверждается, что вице-премьер
РФ Сергей Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели
три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из
эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из
посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016
году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на
яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году
якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео
с яхты. Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также "секс-тренера"
Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию частных фото без
разрешения.25 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала
Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в
Паттайе.27 февраля Рыбка пообещала выдать американской
прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских
депутатов с политтехнологом Полом Манафортом, президентом США
Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля
Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США. 5
марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может
претендовать только на статус беженца.6 марта модель заявила,
что записала от 16 до 18 часов разговоров Дерипаски с
различными собеседниками, во время которых звучала тема
президентских выборов в Штатах 2016 года.
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