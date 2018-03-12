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В Иране спасатели нашли место крушения турецкого самолета
12.03.2018 10:41
Для определения принадлежности останков погибших в результате крушения самолета в Иране потребуется генетическая экспертиза. Самолет разбился 11 марта Фото: ЕРА (архив) Обнаружены и тела погибших в результате аварии людей.FARS отмечает, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.Самолет, выполнявший рейс из Шарджи в Cтамбул, разбился 11 марта. Аппарат врезался в гору на юго-западе Ирана. На борту лайнера было 11 пассажиров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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