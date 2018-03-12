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В СБУ заявили о задержании следователя райотдела полиции Одессы, который систематически получал взятки
12.03.2018 10:49
По данным Службы безопасности Украины, следователь райотдела полиции Одессы требовал от местного жителя $15 тыс. за переквалификацию уголовного производства и возврат конфискованного оружия. Cледователя задержали на рабочем месте при получении взятки Фото: The Security Service of Ukraine / Facebook "Оперативники спецслужбы установили, что следователь систематически получал от фигурантов дел деньги за смягчающую переквалификацию уголовных производств", – рассказали в СБУ.Правоохранители задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя $15 тыс. за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть статьи и возвращения конфискованного оружия.Сотрудники СБУ задержали следователя на рабочем месте при получении всей суммы взятки.Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2092271027669558

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