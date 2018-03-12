Сводка Новостей
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|В СБУ заявили о задержании следователя райотдела полиции Одессы, который систематически получал взятки
|12.03.2018 10:49
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