Глава Пентагона считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений "с самим собой"

Об этом сообщает The Washington Post .

"Речь Путина с угрозами применения ядерного оружия разочаровала, но не удивила военно-политическое руководство США. Мы не увидели ничего нового в отношении военных возможностей РФ", - отметил Маттис.

Глава Пентагона считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений "с самим собой".

Министерство обороны США знакомый с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии в России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны.