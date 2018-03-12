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РФ финансирует гонку вооружений с "самим собой", - Маттис
12.03.2018 11:23
РФ финансирует гонку вооружений с "самим собой", - Маттис
Глава Пентагона считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений "с самим собой"
Министр обороны США Джеймс Маттис подчеркнул, что заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракеты не изменят стратегических планов Пентагона по противодействию Кремлю.
РФ финансирует гонку вооружений с "самим собой", - Маттис Фото: ap.org

Об этом сообщает The Washington Post .

"Речь Путина с угрозами применения ядерного оружия разочаровала, но не удивила военно-политическое руководство США. Мы не увидели ничего нового в отношении военных возможностей РФ", - отметил Маттис.

Глава Пентагона считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений "с самим собой".

Министерство обороны США знакомый с заявлением президента РоссииВладимира Путина о якобы наличии в России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны. 

Как известно, президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новой стратегическое оружие - крылатую ракету с ядерной установкой .

 

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