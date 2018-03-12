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В предвыборном ролике Жириновского Киев назвали столицей "Малороссийского федерального округа". Видео
12.03.2018 11:31
В предвыборном ролике кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского изобразили альтернативную реальность, в которой он является главой государства. Видео опубликовано на YouTube "ЛДПР Воронеж". В ролике "Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского" Киев является столицей "Малороссийского федерального округа", а жители Аляски просят вернуть полуостров России. Выборы президента РФ состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта.   | В ролике говорится о неком "Малороссийском федеральном округе" Скриншот: ЛДПР Воронеж / YouTube видео Видео: ЛДПР Воронеж / YouTube

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