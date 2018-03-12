В предвыборном ролике Жириновского Киев назвали столицей "Малороссийского федерального округа". Видео
12.03.2018 11:31
В предвыборном ролике кандидата в президенты РФ Владимира
Жириновского изобразили альтернативную реальность, в которой он
является главой государства. Видео опубликовано на YouTube "ЛДПР
Воронеж". В ролике "Обычный день Президента РФ Владимира
Жириновского" Киев является столицей "Малороссийского федерального
округа", а жители Аляски просят вернуть полуостров России. Выборы
президента РФ состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. |
В ролике говорится о неком "Малороссийском федеральном округе"
Скриншот: ЛДПР Воронеж / YouTube видео
Видео: ЛДПР Воронеж / YouTube