Итальянский певец Pupo заявил, что начал жить с двумя женщинами из любви к обеим. Pupo: Многие мужчины изменяют тайком, но я так не захотел Фото: Pupo Official / Facebook О своих отношениях он рассказал в интервью программе "Світське життя" на "1+1"."Одной женщины мне мало, нужны минимум две! Когда я полюбил другую женщину, я дал своей жене право выбора – либо ты это принимаешь, либо нет! Многие мужчины изменяют тайком, но я так не захотел! Я дал ей возможность выбирать", – говорит певец.По его словам, жена была в шоке, а ему самому было тяжело находиться только с одной из женщин."Когда я был с одной, мне не хватало другой, и наоборот", – объяснил Pupo.При этом певец отмечает, что, если бы его жена захотела жить с еще одним мужчиной, кроме него, он бы не был против."Если моя женщина будет чувствовать себя со мной одинокой, пойду на что угодно, чтобы сделать ее счастливой!" – заявил певец.Pupo (настоящее имя – Энцо Гинацци) начал карьеру в 1975 году. Первый альбом исполнителя Come sei bella вышел в 1976 году. Успех Pupo принесли песни Ciao и Gelato al Сioccolato. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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