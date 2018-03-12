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|Госкосмос Украины предложил построить космодром в Австралии
|12.03.2018 11:39
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Объект может стать крупнейшим пусковым площадкой АзииГосударственное космическое агентство Украины (SSAU) предлагает построить космодром за пределами авиабазы Кёртин в Кимберли, Австралия.
Фото: reuters.com
Объект может стать крупнейшим пусковым площадкой Азии, который будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия, - сообщает издание The West Australian.
Идея пришла как ответ на многолетнюю мечту Австралии о размещении своего собственного пускового комплекса.
Как отметил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, у Украины есть технические знания, цепочка поставок и длинная история в глобальной космической гонке для реализации проекта.
Сторонники утверждают, что первичное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и менее чем за $ 500 тыс. Сообщается, что строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии.
Напомним, по итогам 2017 предприятия ракетно-космической отрасли Украины увеличили объемы производства продукции по сравнению с 2016 годом на 26,3% - до 4600000000 грн.