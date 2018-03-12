Санкции за агрессию против Украины продлили до 15 сентября 2018 года в отношении 150 физических и 38 юридических лиц. ЕС продлил санкции в отношении РФ Фото: ЕРА "Рада продлила ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. Они применяются в отношении 150 физических и 38 юридических лиц", – говорится в заявлении.Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС от 13 марта 2018 года.В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.Персональные санкции включают в себя замораживание активов и запрет на въезд. Последний раз их продлевали в сентябре 2017 года.Кроме персональных против РФ были введены секторальные санкции. В июне Совет Европейского союза продлил их на полгода, до 31 января 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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