Санкции за агрессию против Украины продлили до 15 сентября 2018
года в отношении 150 физических и 38 юридических лиц. ЕС продлил
санкции в отношении РФ Фото: ЕРА "Рада продлила ограничительные
меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих
территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины
еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры включают
замораживание активов и ограничения на поездки. Они применяются в
отношении 150 физических и 38 юридических лиц", – говорится в
заявлении.Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС
от 13 марта 2018 года.В отношении России были введены экономические
санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими
странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала
украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке
Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и
ужесточались.Персональные санкции включают в себя
замораживание активов и запрет на въезд. Последний раз их
продлевали в сентябре 2017 года.Кроме персональных против РФ были
введены секторальные санкции. В июне Совет Европейского
союза продлил их на полгода, до 31 января 2018 года.
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