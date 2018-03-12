Правительство Эстонии дало согласие на строительство газопровода Эстония-Финляндия

Такое решение было принято на заседании 8 марта, информирует агентство Интерфакс-Украина .

Газопровод начнется с эстонского полуострова Пакри (Pakri) и пройдет по дну Финского залива до Инко (Inkoo) в Финляндии. Разрешение дано на строительство газопровода в особой экономической зоне Эстонии, его длина в водах Эстонии составит около 32,8 километров.

В ходе подготовительных работ уже исследовано трансграничное воздействие газопровода на окружающую среду и проведены необходимые экологические исследования.

"Строительство Balticconnector не будет сопровождаться таким негативным воздействием на окружающую среду, которого нельзя избежать" , - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Проект строительства газопровода является частью общеевропейской энергетической сети Европейского союза TEN-E, целью которого является обеспечение эффективно работающего энергетического рынка и его диверсификация.

Как сообщила компания АО Elering, строительство может начаться во второй половине нынешнего года.