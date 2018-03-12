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|Эстония позволила построить новый газопровод в Финляндию
|12.03.2018 11:47
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Правительство Эстонии дало согласие на строительство газопровода Эстония-ФинляндияПравительство Эстонии дало дозволение государственной энергетической компании АО Elering на строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.
Фото: EPA/UPG
Такое решение было принято на заседании 8 марта, информирует агентство Интерфакс-Украина .
Газопровод начнется с эстонского полуострова Пакри (Pakri) и пройдет по дну Финского залива до Инко (Inkoo) в Финляндии. Разрешение дано на строительство газопровода в особой экономической зоне Эстонии, его длина в водах Эстонии составит около 32,8 километров.
В ходе подготовительных работ уже исследовано трансграничное воздействие газопровода на окружающую среду и проведены необходимые экологические исследования.
"Строительство Balticconnector не будет сопровождаться таким негативным воздействием на окружающую среду, которого нельзя избежать" , - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Проект строительства газопровода является частью общеевропейской энергетической сети Европейского союза TEN-E, целью которого является обеспечение эффективно работающего энергетического рынка и его диверсификация.
Как сообщила компания АО Elering, строительство может начаться во второй половине нынешнего года.
Напомним, что ранее соседние в Эстонией страны Балтии - Польши, Литвы и Латвии подписали письмо адресованное главам парламентов европейских стран с предупреждением об опасности российского газопровода Северный поток-2, которым Россия хочет минимизировать прокачки газа через Украину