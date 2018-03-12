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I Won"t Break! Самойлова представила песню для "Евровидения 2018". Видео
12.03.2018 11:54
Российская певица Юлия Самойлова представила песню I Won't Break!, с которой выступит на конкурсе "Евровидение 2018" в Португалии. Видео обнародовали на сайте российского "Первого канала". Самойлова должна была принять участие в конкурсе "Евровидение 2017", который проходил в Киеве. Тогда СБУ запретила певице въезд в страну сроком на три года в связи с незаконным въездом в аннексированный Крым в 2015 году. "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.   | Самойлова поедет на "Евровидение 2018" от РФ Фото: EPA видео Видео: 1tv.ru

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