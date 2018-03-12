Российская певица Юлия Самойлова представила песню I Won't Break!,
с которой выступит на конкурсе "Евровидение 2018" в Португалии.
Видео обнародовали на сайте российского "Первого канала". Самойлова
должна была принять участие в конкурсе "Евровидение 2017", который
проходил в Киеве. Тогда СБУ запретила певице въезд в страну сроком
на три года в связи с незаконным въездом в аннексированный Крым в
2015 году. "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии
Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. | Самойлова поедет на
"Евровидение 2018" от РФ Фото: EPA видео
Видео: 1tv.ru
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