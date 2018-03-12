Сводка Новостей
- В Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских
- Путин поедет в оккупированный Крым 14 марта
- Битва за Крым: пока Путин будет агитировать за себя на ЮБК, Луценко заточил "пидозру" на судей Конституционного суда России за аннексию
- В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента России
- Стэнфордский университет приостановил стажировку студентов младших курсов в России
|Цена на электроэнергию для населения не должна возрасти, - Порошенко
|12.03.2018 11:55
|
Порошенко отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергииПрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены.
Фото: real-vin.com
"Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены ... Я сомневаюсь, что в апреле - по крайней мере мне об этом ничего неизвестно - эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф - ред .) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, вероятно, парламента " , - сообщил в интервью украинским телеканалам, информирует агентство Интерфакс-Украина.
RAB-регулирование - это широко применяется в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "издержки плюс".
Порошенко отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии.
"Да, надо вводить европейские нормы. Так, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которым стоят подписи тех, кто непосредственно отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательство парламента и правительства, не президента " - добавил он.
Ранее сообщалось, что НКРЕКП увеличит тарифы компаний в сфере поставок и распределения электроэнергии с 1 апреля.
Напомним, что новый закон, который вступил в силу 11 июня 2017, обязывает все украинские облэнерго в декабре 2018 провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи вновь компаниям. Это общемировая практика и требование Третьего Энергетического пакета ЕС, который обеспечивает конкурентные условия работы на рынке.
Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутришньодобовий рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.