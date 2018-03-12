Правила Стэнфордского университета запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Государственный департамент США присвоил третий или четвертый уровень опасности, как, например, России. Стажировка в России по-прежнему доступна для аспирантов Стэнфордского университета Фото: stanford.edu Руководитель университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар сообщил, что правила вуза запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности.Стажировка в РФ по-прежнему доступна для аспирантов Стэнфордского университета. В настоящее время вуз ищет альтернативные способы участия студентов в своих российских программах.Госдепартамент присвоил России третий уровень безопасности в январе 2018 года. Этот уровень означает, что присутствие в стране для граждан США может быть сопряжено со значительным риском для здоровья и безопасности. В рекомендации Госдепартамент отмечал нестабильность в северокавказских регионах России и ограниченную возможность властей США оказать необходимую помощь своим гражданам из-за ограничения численности персонала дипломатической миссии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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