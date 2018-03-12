Правила Стэнфордского университета запрещают отправлять студентов
младших курсов на стажировку в страны, которым Государственный
департамент США присвоил третий или четвертый уровень опасности,
как, например, России. Стажировка в России по-прежнему доступна для
аспирантов Стэнфордского университета Фото: stanford.edu
Руководитель университетского центра программ обучения за рубежом
Рамон Сальдивар сообщил, что правила вуза запрещают отправлять
студентов младших курсов на стажировку в страны, которым
Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень
опасности.Стажировка в РФ по-прежнему доступна для аспирантов
Стэнфордского университета. В настоящее время вуз ищет
альтернативные способы участия студентов в своих российских
программах.Госдепартамент присвоил России третий уровень
безопасности в январе 2018 года. Этот уровень означает, что
присутствие в стране для граждан США может быть сопряжено со
значительным риском для здоровья и безопасности. В
рекомендации Госдепартамент отмечал нестабильность в
северокавказских регионах России и ограниченную возможность властей
США оказать необходимую помощь своим гражданам из-за ограничения
численности персонала дипломатической миссии.
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