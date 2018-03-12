Детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков

Детей обязали записать в дневник задание: нарисовать плакаты об участии семьи в выборах. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта, - сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на два независимых источника в различных классах этой школы.

Источник в школе предоставило правозащитникам фотографии записей "Принести в 13.03 плакат на конкурс рисунков " Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья " в дневниках учеников.

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков.

"В этой школе 18 марта будет действовать избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ", - отмечают в организации.

Ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования на выборах президента РФ-2018.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павел Грудинин набирает менее 10%.

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В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что несмотря на протест Украины выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме .