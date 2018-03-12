Последнюю поездку перед президентскими выборами в России президент страны Владимир Путин совершит в оккупированный Крым. Путин планирует собрать многотысячный митинг в Севастополе Фото: ЕРА Это будет его последняя поездка перед президентскими выборами в РФ.На аннексированном полуострове у Путина запланирован "многотысячный митинг" в Севастополе, сообщают источники. Песков эту информацию подтвердил. Также Путин должен будет поднять тему транспортной интеграции полуострова с Россией и осмотреть здание нового терминала аэропорта Симферополь. Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля заявил, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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