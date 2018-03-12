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В Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских
12.03.2018 12:11
В Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских
Полковника и еще пятерых солдат разоружили и арестовали в ожидании расследование инцидента
В Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских и ранили двенадцать во время спецоперации против повстанцев.
В Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских Фото: Telegraf

"Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие во время операции против повстанцев" Фронта освобождения Оромо "по ошибке убили девять мирных жителей и ранили 12", - сообщает News Africa.

Полковника и еще пятерых солдат разоружили и арестовали в ожидании расследование инцидента.

В феврале власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение в стране после того, как премьер-министр Хайлемариам Десалень заявил об отставке.

Антиправительственные выступления в Эфиопии продолжаются с 2015 года. Начались они с протестов крестьян оромо против планов расширения границ столицы Аддис-Абебы путем включения в черте города их земельных участков. После к ним присоединились этнические общины амхара, протестующие против несправедливой земельной политики правительства. С октября 2016 по август 2017 стране действовал режим ЧС. За это время во время массовых беспорядков погибли более 600 человек.

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