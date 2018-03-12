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|В Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских
|12.03.2018 12:11
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Полковника и еще пятерых солдат разоружили и арестовали в ожидании расследование инцидентаВ Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских и ранили двенадцать во время спецоперации против повстанцев.
Фото: Telegraf
"Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие во время операции против повстанцев" Фронта освобождения Оромо "по ошибке убили девять мирных жителей и ранили 12", - сообщает News Africa.
Полковника и еще пятерых солдат разоружили и арестовали в ожидании расследование инцидента.
В феврале власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение в стране после того, как премьер-министр Хайлемариам Десалень заявил об отставке.
Антиправительственные выступления в Эфиопии продолжаются с 2015 года. Начались они с протестов крестьян оромо против планов расширения границ столицы Аддис-Абебы путем включения в черте города их земельных участков. После к ним присоединились этнические общины амхара, протестующие против несправедливой земельной политики правительства. С октября 2016 по август 2017 стране действовал режим ЧС. За это время во время массовых беспорядков погибли более 600 человек.