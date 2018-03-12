Полковника и еще пятерых солдат разоружили и арестовали в ожидании расследование инцидента

"Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие во время операции против повстанцев" Фронта освобождения Оромо "по ошибке убили девять мирных жителей и ранили 12", - сообщает News Africa.

Полковника и еще пятерых солдат разоружили и арестовали в ожидании расследование инцидента.

В феврале власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение в стране после того, как премьер-министр Хайлемариам Десалень заявил об отставке.