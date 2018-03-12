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|СБУ массово ловит "агентов" по всей Украине, в числе которых журналисты
|12.03.2018 13:33
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Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.
По ее словам, во время обысков уже изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против Украины.
"К сожалению, между этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - пишет Гитлянская.
Она пообещала, что более подробная информация об этом появится на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.
По информации "Украинской правды", обыски, в частности, проходят в Киеве, Днипре, Харькове и Одессе. В столице СБУ пришла к журналисту Юрию Лукашину.
"Он (Лукашин - ред.) есть в этом списке, но он не один там журналист", - сообщила Гитлянская "Укринформу".