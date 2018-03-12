Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, во время обысков уже изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против Украины.

"К сожалению, между этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - пишет Гитлянская.

Она пообещала, что более подробная информация об этом появится на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

По информации "Украинской правды", обыски, в частности, проходят в Киеве, Днипре, Харькове и Одессе. В столице СБУ пришла к журналисту Юрию Лукашину.

"Он (Лукашин - ред.) есть в этом списке, но он не один там журналист", - сообщила Гитлянская "Укринформу".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира