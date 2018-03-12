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|В "Народном фронте" инициируют обращение в ЕС против строительства "Северного потока-2"
|12.03.2018 13:38
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Бурбаки также отметил важность подписанного заявления спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопроводачасть "Народный фронт" инициирует обращение-предостережение в европейские страны не поддерживать строительство газопровода "Северный поток-2".
Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua
"Сегодня мы зарегистрируем это Постановление. Сооружение еще одной ветви газопровода дополнительно подрывать стабильность и безопасность Европы. Наученные горьким опытом, мы постоянно повторять европейским коллегам, что российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля" , - заявил руководитель фракции Максим Бурбаки во время Согласительного совета.
"Мы приветствуем подписание совместного заявления руководителями парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины по газопроводу" Северный поток-2 " , - отметил руководитель фракции" Народный фронт "и напомнил, что в 2014 году правительством Арсения Яценюка было принято решение судиться с "Газпрома".
"Нафтогаз" получил две победы и сэкономил стране 60 млрд долларов. И наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ - это оружие и предмет шантажа " , - подчеркнул Максим Бурбаки.
Он также добавил, что с миссией уговаривать европейских коллег о недопущении строительства "Северного пролив - 2" в Страсбург выехал и руководитель "Нафтогаза".
"Европа должна понять, что" Северный поток "это лишь очередной газовый петлю, который Россия обвиняет в Европу. Обращаемся к вам, господин Председатель, поставить на рассмотрение Постановление во время этой пленарной недели" , - обратился руководитель фракции к спикеру парламента.
Напомним, что главы парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.