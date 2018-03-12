Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не признает фейковые президентские выборы во временно оккупированном Крыму. Порошенко: Мы уверены, что необходимо ввести санкции против лиц, причастных к организации незаконного избирательного процесса Фото: ЕРА По словам Порошенко, "львиная доля" его встречи с Могерини была посвящена согласованию действий по установлению мира на Донбассе и реагированию на выборы президента России на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя."В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я абсолютно четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях… Мы уверены в том, что необходимо ввести санкции против лиц, причастных к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал Европейский союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", – сообщил Порошенко.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля заявил, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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