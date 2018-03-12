Курс гривны укрепляется с января

Средневзвешенный курс аукциона составил 25,9465 грн / долл., При этом на межбанковском рынке курс по состоянию на 12:30 составил 25,9322 грн / долл, - сообщается на сайте регулятора.

Курс гривны укрепляется с января, в связи с чем НБУ регулярно проводит валютные аукционы для пополнения своих запасов. Перед этим регулятор пять месяцев не выходил на рынок с предложением покупки.

На предыдущем аукционе, который состоялся 7 марта, Нацбанк приобрел 59 млн долларов по курсу 26,11 грн / долл.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует купить на аукционе около 100 млн. долларов.