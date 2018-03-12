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|Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт", основатель партии считает это "политическим убийством"
|12.03.2018 14:02
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« La Nation représente le cœur de notre engagement et de notre projet. Le nouveau nom que je souhaite pour le Front National doit exprimer le soutien à la Nation et l'appel au rassemblement. » #CongrèsFN2018 pic.twitter.com/wH2mfs5WCa— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 11 березня 2018 р. По результатам опросов, проведенных исследовательским центром Kantar Sofres-OnePoint в марте 2017 года, 58% французов назвали "Национальный фронт" угрозой для демократии.На последних президентских выборах Марин Ле Пен вышла во второй тур, где проиграла будущему президенту Франции Эммануэлю Макрону, набрав 33,9% голосов.
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