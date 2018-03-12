11 марта участники съезда французской ультраправой партии "Национальный фронт" переизбрали Марин Ле Пен председателем и лишили ее отца, бывшего главу партии Жан-Мари Ле Пена, статуса почетного председателя. Марин Ле Пен считает, что название партии должно четко отражать политическую программу для Франции Фото: ЕРА 11 марта участники съезда "Национального фронта", который прошел в Лилле, переизбрали Марин Ле Пен председателем партии и лишили бывшего главу Жан-Мари Ле Пена статуса почетного председателя.В ходе съезда Марин Ле Пен выступила с предложением переименовать партию в "Национальное объединение", аргументировав это тем, что название должно нести политический посыл и четко отражать политическую программу для Франции."Нация является сердцем нашей приверженности и нашего проекта. Новое имя, которое я хочу для "Национального фронта", должно выразить поддержку нации и призыв к объединению", – заявила Марин Ле Пен.Жан-Мари Ле Пен навал переименование катастрофой и отметил, что за 46 лет борьбы "Национального фронта" его название стало "душой, историей и прошлым". « La Nation représente le cœur de notre engagement et de notre projet. Le nouveau nom que je souhaite pour le Front National doit exprimer le soutien à la Nation et l'appel au rassemblement. » #CongrèsFN2018 pic.twitter.com/wH2mfs5WCa — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 11 березня 2018 р. По результатам опросов, проведенных исследовательским центром Kantar Sofres-OnePoint в марте 2017 года, 58% французов назвали "Национальный фронт" угрозой для демократии.На последних президентских выборах Марин Ле Пен вышла во второй тур, где проиграла будущему президенту Франции Эммануэлю Макрону, набрав 33,9% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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