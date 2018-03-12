Ранее чиновник не собирался покидать свой пост

Об этом сообщает Reuters .

"Это важно для сохранения стабильности, следовательно я решил уйти с должности вице-премьера и министра внутренних дел" , - сказал Калиняк на пресс-конференции 12 марта.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявлял, что не планирует подавать в отставку из-за дела об убийстве журналиста Яна Куцяк и его невесты.

Тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".

1 марта словацкая полиция арестовала нескольких итальянских бизнесменов, имена которых фигурируют в расследовании убитого журналиста Яна Куцияка. Журналист утверждал, что бизнесмены сотрудничают с итальянской мафией, которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. Также, по словам журналиста, они вовлечены в махинации с субсидиями ЕС и имеют связи с премьер-министром страны Робертом Фицо.

Европарламент 1 марта заявил о том, что хочет отправить в Словакию группу, которая займется расследованием инцидента и незаконного использования средств ЕС в этой стране. В нескольких городах Словакии 2 марта прошли массовые акции в память о журналисте и его невесту. В столице Братиславе на марш памяти вышли, по данным организаторов, около 25 000 человек.